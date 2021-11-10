Беременна в 15: петербурженка собирается рожать от 9-классника

Девушка рассказала, что интимная связь произошла по обоюдному согласию.

В Санкт-Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела после беременности 15-летней девушки. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что в медицинский центр обратилась школьница 2006 года рождения. Врачи диагностировали у нее беременность 2-3 недель. Информацию передали полицейским, которые выяснили, что подросток вступала в интимную связь со своим знакомым Андреем. Школьница уверяет, что все происходило по обоюдному согласию и она планирует рожать.

О будущем отце известно, что он учится в 9 классе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге безработный вступил в интимную связь с 15-летней.