В Отрадное из дома вынесли ювелирки на 2 млн рублей

В Отрадное из дома вынесли ювелирки на 2 млн рублей
Неизвестные похитили украшения. Фото: pixabay

Неизвестные проникли внутрь через окно.

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию после того, как неизвестные обокрали его дом. Сумма ущерба составляет более двух миллионов рублей. Об этом сегодня, 10 ноября, Gazeta.SPb сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Отрадное на улице Отрадной в доме генерального директора строительной фирмы. По предварительным данным, в дом через окно проникли неизвестные. Там они нашли ювелирные изделия: перстни, серьги и цепочку с драгоценными камнями. В итоге был нанесен материальный ущерб на сумму в 2 080 000 рублей.

На месте преступления найдены отпечатки. Обстоятельства происшествия выясняются.

Уголовное дело уже возбуждено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге по запросу США задержали хакера, обвиняемого в краже около $1 млрд.

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