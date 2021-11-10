Под Гатчиной выясняют загадочные обстоятельства смерти школьницы

Под Гатчиной выясняют загадочные обстоятельства смерти школьницы
Девушку обнаружили лежащей на диване. Фото: pixabay.com

Девятиклассницу обнаружили дома со следом от инъекции на левой руке.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после загадочной гибели девятиклассницы. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Бездыханное тело девочки нашли у нее дома в Вырице. Труп обнаружил ее отец. Он рассказывает, что подросток лежала на диване, на ее руке был след от инъекции. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что родители девочки были в разводе, в последнее время никаких скандалов не происходило. Смерть подростка расценили как причинение смерти по неосторожности.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 15-летняя петербурженка собирается рожать от 9-классника.

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