В Лужском районе были обнаружены останки мужчины, считавшегося пропавшим

Труп мужчины, считавшегося пропавшим в июле 2021 года, нашли 10 ноября закопанным в лесу недалеко от железнодорожной станции «Серебрянка».

Мужчина, пропавший в июле этого года, был обнаружен в лесу мертвым 10 ноября около 3 часов ночи. Как стало известно Gazeta.SPB, подозреваемого в совершении убийства задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В июля 2021 года от гражданки, проживающей в Луге, поступило сообщение о пропаже ее сына. В сентябре 11 числа было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

После, 9 ноября, был задержан подозреваемый в совершении преступления. Предположительно, мужчина 1971 года рождения мог убить пропавшего из-за кражи металла из пункта приема, который принадлежит подозреваемому. По предварительным данным, около 11 часов утра 21 июля мужчина под предлогом заработка пригласил пропавшего в пункт приема металла, где нанес ему смертельные удары трубой. После этого подозреваемый вывез мужчину в лесной массив, где закопал его.

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