Смольному передадут полномочия по обороне города в случае войны

Смольному передадут полномочия по обороне города в случае войны
В ЗакСе одобрили законопроект. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Никаких средств на реализацию законопроекта выделять не придется.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга одобрили проект закона «О территориальной обороне». Согласно ему, полномочия по обороне города в случае войны передаются Смольному. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в ЗакСе.

Известно, что документ рассмотрели в третьем чтении. Инициатором законопроекта стал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он предложил включить в полномочия городского правительства оборону Петербурга в случае войны. Таким образом, Смольный будет в ответе за создание, финансирование, межведомственную координацию и работу штаба территориальной обороны.

Отмечается, что никаких дополнительных средств на реализацию проекта выделять не придется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спикер петербургского ЗакСа призвал депутатов поддержать «бюджет прорыва».

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