От Covid за сутки скончались еще 82 петербуржца

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 82 случая.

Об этом стало известно в среду, 10 ноября. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 2 631 пациент с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 24 722 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 250 454 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Кремле заверили, что идея введения QR-кодов на транспорте не обсуждается.