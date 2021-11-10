В Петербурге за сутки COVID заразились еще 2 942 человека

В Петербурге за сутки COVID заразились еще 2 942 человека
По словам ученых, потеря вкуса является истинным симптомом коронавируса, заслуживающим дальнейшего исследования. Фото: pexels

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 2 942 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в среду, 10 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 927 человек. Третье место у Подмосковья — 2 649 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 383 человек. За сутки в 47-м регионе скончались восемь человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса.

заболевшие в спб коронавирус новости СПб


 

Новости партнеров
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
"Петроэлектросбыт» начнет собирать с петербуржцев плату за радио, которым никто не пользуется
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки COVID заразились еще 2 942 человека
В России могут начать привлекать к уголовной ответственности ...
От Covid за сутки скончались еще 82 петербуржца
Законодательное собрание одобрило корректировку бюджета Петербурга на ...
Смольному передадут полномочия по обороне города в случае войны
В Ленобласти COVID-19 заболели еще 383 человека
В «Новой Голландии» с 13 ноября начнет работать каток
Без нарушений: в Пулково проверяли лягушек, улиток и черепах