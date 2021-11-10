Жители Ленобласти смогут записать детей на кружки через Госуслуги

Жители Ленобласти смогут записать детей на кружки через Госуслуги
Жители Ленобласти смогут записать детей на кружки через Госуслуги. Фото: сайт госуслуг

У жителей Ленобласти появится возможность записывать детей на кружки через портал Госуслуги.

Родители смогу смотреть и сравнивать кружки между собой на портале Госуслуги. Пользоваться новой функцией смогут те, у кого есть подтверждённая учётная запись на Госуслугах. Там сейчас собраны все детские учреждения Ленобласти, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Минцифры России.

На портале родители смогут выбрать кружки по интересам ребенка и расположению от дома. Оплатить занятия можно, с помощью сертификата дополнительно образования, который автоматически выпускается на Госуслугах.

Такая же услуга доступна для жителей ещё 12 регионов — Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также Республик Адыгея, Карелия и Алтай. По мнению зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, ввод такой функции — это шаг к увеличению доли услуг, предоставляемых в электронном виде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 ноября на Госуслугах произошел сбой, в результате чего было замечено сокращение сроков действия QR-кодов в два раза.

госуслуги ленобласть минцифры новости СПб образование цифровизация


 

Новости партнеров
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Петербургским пенсионерам будут выдавать QR-коды в пунктах вакцинации
Петербургским пенсионерам будут выдавать QR-коды в пунктах вакцинации
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Ленобласти смогут записать детей на кружки через Госуслуги
11 ноября в Петербурге воздух прогреется до 7 градусов
Снег, +7 и гололедица: метеорологи рассказали о погоде в Ленобласти в четверг
Бывший советник гендиректора «Метростроя» оспорит в суде ...
В Петербурге за сутки COVID заразились еще 2 942 человека
В России могут начать привлекать к уголовной ответственности ...
От Covid за сутки скончались еще 82 петербуржца
Законодательное собрание одобрило корректировку бюджета Петербурга на ...