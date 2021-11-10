Жители Ленобласти смогут записать детей на кружки через Госуслуги

У жителей Ленобласти появится возможность записывать детей на кружки через портал Госуслуги.

Родители смогу смотреть и сравнивать кружки между собой на портале Госуслуги. Пользоваться новой функцией смогут те, у кого есть подтверждённая учётная запись на Госуслугах. Там сейчас собраны все детские учреждения Ленобласти, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Минцифры России.

На портале родители смогут выбрать кружки по интересам ребенка и расположению от дома. Оплатить занятия можно, с помощью сертификата дополнительно образования, который автоматически выпускается на Госуслугах.

Такая же услуга доступна для жителей ещё 12 регионов — Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также Республик Адыгея, Карелия и Алтай. По мнению зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, ввод такой функции — это шаг к увеличению доли услуг, предоставляемых в электронном виде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 ноября на Госуслугах произошел сбой, в результате чего было замечено сокращение сроков действия QR-кодов в два раза.