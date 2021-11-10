В ковид-стационарах Петербурга за сутки приняли 425 пациентов

В ковид-стационарах Петербурга за сутки приняли 425 пациентов
364 петербуржца подключены к ИВЛ. Фото: pexels.com

В настоящий момент в палатах интенсивной терапии Северной столицы лежат 700 человек, при этом чуть менее 370 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В Петербурге свободный коечный фонд учреждений, где лечатся больные коронавирусом, равняется 28,83%.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в больницы доставили 425 граждан. В общей сложности в стационарах с ковидом и пневмониями лечатся 9 488 человек, в том числе 709 лежат реанимации, а 364 пришлось подключить к ИВЛ.

При этом, на домашнем лечении остается 41 304 заболевших. Коэффициент распространения инфекции в Петербурге составляет 0,83 при том, что установленный норматива равен единице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России прививку от коронавируса сделали 62 млн человек.

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