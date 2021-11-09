В России прививку от коронавируса сделали 62 млн человек

В России привиты 62 млн человек. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В России привиты 62 млн человек. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Первый компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции получили порядка 62 миллионов жителей Российской Федерации.

Об этом, во вторник, 9 ноября, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Также Михаил Мурашко заявлял несколько дней назад, что экспертиза лекарства от COVID-19 для несовершеннолетних в настоящий момент находится на завершающей стадии. Детскую вакцину от коронавируса разработали на базе «Спутника V».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зафиксирован значительный рост привившихся от новой коронавирусной инфекции.По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, россиян, пожелавших вакцинироваться от COVID-19, стало больше в четыре-пять раз.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от ковида.