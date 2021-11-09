В России прививку от коронавируса сделали 62 млн человек

В России прививку от коронавируса сделали 62 млн человек
В России привиты 62 млн человек. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Первый компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции получили порядка 62 миллионов жителей Российской Федерации.

Об этом, во вторник, 9 ноября, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Также Михаил Мурашко заявлял несколько дней назад, что экспертиза лекарства от COVID-19 для несовершеннолетних в настоящий момент находится на завершающей стадии. Детскую вакцину от коронавируса разработали на базе «Спутника V».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зафиксирован значительный рост привившихся от новой коронавирусной инфекции.По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, россиян, пожелавших вакцинироваться от COVID-19, стало больше в четыре-пять раз.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от ковида.

вакцинация коронавирус мурашко пандемия прививки Россия


 

Новости партнеров
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Врач-терапевт назвал запрещенные препараты при лечении COVID-19 в домашних условиях
Врач-терапевт назвал запрещенные препараты при лечении COVID-19 в домашних условиях
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России прививку от коронавируса сделали 62 млн человек
Театр «Буфф» в Петербурге вернулся к работе
Некоторых депутатов МО «Гавань» могут лишить мандатов по поручению Беглова
Подрядчик систем безопасности «Газпром Арены» объявлен в международный розыск
Setl Group сдал две очереди своего первого эскроу-проекта в Петербурге
Полыхающий склад в Пушкинском районе 40 спасателей тушат по повышенному рангу
К Земле приближается астероид. Его размер больше Эйфелевой башни
Скончался актер Дин Стоквелл, сыгравший в «Дюне» и ...