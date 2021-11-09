Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от ковида

Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от ковида
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о том, что ревакцинироваться от ковида можно любой российской вакциной, но больше всего для этого подойдет «Спутник».

«По тем данным, которые сейчас есть: можно ревакцинироваться любой платформой зарегистрированной, но эффективнее всего будет ревакцинироваться «Спутником». Побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга. Научные данные по этому еще не опубликованы, идут исследования», — приводит его слова РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" врач коронавирус


 

Новости партнеров
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
Каким препаратом ревакцинироваться от COVID-19 после 60 лет
Каким препаратом ревакцинироваться от COVID-19 после 60 лет
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от ковида
Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов
В центре Петербурга спасатели тушили пожар в кафе
Депутат Госдумы прокомментировал причины прекращения пенсионных выплат
Врач-иммунолог назвал способ, который может повысить количество антител при ...
Эксперты поделились привычками, которые улучшат уровень холестерина
Госдума рассмотрит законопроект об отмене техосмотра
От оспы в Ленобласти привили более 45% мелкого рогатого скота