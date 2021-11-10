Реставрации быть: Проект работ по сохранению Дома Чубакова одобрен

Реставрации быть: Проект работ по сохранению Дома Чубакова одобрен
Дом Чубакова. Фото: пресс-служба КГИОП

По итогам государственной экспертизы выдали положительное заключение.

Центр государственной экспертизы рассмотрел проект работ по сохранению Дома Чубакова и выдал положительное заключение. Это значит, что многострадальный объект культурного наследия, находящийся на Васильевском острове, будет отреставрирован.

Недавно Дом Чубакова пережил крупный пожар – 9 октября огонь распространился на площадь в 800 квадратных метров. На месте трудились более 120 спасателей – им потребовалась полсуток, чтобы выполнить свою задачу. В результате объект сильно пострадал. Специалисты сообщали, что в восстановлении нуждается кровля здания и мансарда. Также полностью выгорели четыре квартиры, она из которых – коммунальная. В итоге без жилья остались 16 человек.

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

К слову, в 2020 году как раз завершились работы по восстановлению исторической деревянной мансарды. На капремонт тогда выделили 9,4 миллиона рублей.

Напоминаем, что доходный дом в стиле модерн построили для купца Чубакова, работы продолжались с 1906 по 1907 годы. После революции здание превратили в многоквартирный жилой дом – им он остался и до наших дней.

Проектом, рассмотренным Центром государственной экспертизы Санкт-Петербурга, планируется реставрация и ремонт фасадов объекта культурного наследия в рамках его сохранения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что капремонта как не бывало: пожар в доме Чубакова выжег 800 «квадратов».

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Реставрации быть: Проект работ по сохранению Дома Чубакова одобрен
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