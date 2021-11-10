В Роспотребнадзоре сообщили о снижении числа заболевших COVID в России

В Роспотребнадзоре сообщили о снижении числа заболевших COVID в России
Нерабочие дни в России дали положительный эффект, с их помощью удалось разорвать цепочки заражений COVID-19. Фото: pixabay

В ведомстве заметили, что темпы прироста коронавирусных больных в большинстве регионов Российской Федерации стали замедляться.

Член-корреспондент РАН Александр Горелов, являющийся заместителем директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, а также председателем Национального научного общества инфекционистов, заявил, что в большинстве субъектов РФ темпы прироста зараженных новой коронавирусной инфекцией снизились.

«Мы видим, что в большинстве регионов темпы прироста новых случаев замедлились», — приводит РИА Новости слова Горелова.

По его мнению, в некоторых больших регионах мало-помалу начинает происходить стабилизация эпидемиологической ситуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве.

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