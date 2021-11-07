Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об улучшении ситуации с ковидом в столице.

«Динамика, в принципе, неплохая, хорошо, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень заболеваемости очень высокий», — рассказал в интервью на канале «Россия 1».

Собянин также отметил, что процедуру вакцинации прошли около 5 млн горожан.

В Москве выявлено 4 975 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1 485 человек, скончались 96 пациентов. На ИВЛ находится 743 пациента. В столице выздоровели ещё 5 238 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 635 844.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РФ зафиксирован значительный рост привившихся от новой коронавирусной инфекции.