Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: сайт Президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об улучшении ситуации с ковидом в столице.

«Динамика, в принципе, неплохая, хорошо, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень заболеваемости очень высокий», — рассказал в интервью на канале «Россия 1».

Собянин также отметил, что процедуру вакцинации прошли около 5 млн горожан.

В Москве выявлено 4 975 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1 485 человек, скончались 96 пациентов. На ИВЛ находится 743 пациента. В столице выздоровели ещё 5 238 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 635 844.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РФ зафиксирован значительный рост привившихся от новой коронавирусной инфекции.

ковид коронавирус сергей собянин


 

Новости партнеров
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Краснопутиловской после ДТП пришлось деблокировать мужчину
«Зенит», кажется, нашел замену Азмуну
В Петербурге мошенники похитили более 5,5 млн рублей
В Ленобласти в понедельник ожидается сильный дождь со снегом
Петербурженка рассказала, как ее с мужем избили подростки за доброе дело
СКА проиграл ЦСКА: не обошлось без драки хоккеистов
В Петербурге объяснили нехватку талончиков на вакцинацию
На Полюстровском пятеро пожарных тушили легковушку