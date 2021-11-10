Реанимобиль с мигалками подъехал к ДТП: «Ларгус» размозжило о билборд на Шафировском

В Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого «Лада Ларгус» влетела на скорости в рекламный билборд.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 10 ноября, на Шафировском проспекте случилась авария.
По словам очевидцев, которые проезжали мимо места происшествия, на проспекте стоит реанимобиль.
«Проезжали, реанимация с включенными маячками стояла и не уезжала… Реанимировали, я так понимаю… Удар точно в водительскую дверь пришелся… Надеюсь, что жив (а) водитель», — рассказывает горожанка.
Несколько пользователей Сети отметили, что дорога на Шафировском проспекте, сегодня, в среду, очень опасно. Ведь в Петербурге полдня идет мокрый снег с дождем.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный мужчина взял каршеринг по чужому аккаунта и устроил ДТП. С трубоукладчиком из Ярославской области разбираются полицейские.