Реанимобиль с мигалками подъехал к ДТП: «Ларгус» размозжило о билборд на Шафировском

Реанимобиль с мигалками подъехал к ДТП: &#171;Ларгус&#187; размозжило о билборд на Шафировском
"Ларгус" влетел в рекламный билборд на Шафировском проспекте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого «Лада Ларгус» влетела на скорости в рекламный билборд.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 10 ноября, на Шафировском проспекте случилась авария.

По словам очевидцев, которые проезжали мимо места происшествия, на проспекте стоит реанимобиль.

«Проезжали, реанимация с включенными маячками стояла и не уезжала… Реанимировали, я так понимаю… Удар точно в водительскую дверь пришелся… Надеюсь, что жив (а) водитель», — рассказывает горожанка.

Несколько пользователей Сети отметили, что дорога на Шафировском проспекте, сегодня, в среду, очень опасно. Ведь в Петербурге полдня идет мокрый снег с дождем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный мужчина взял каршеринг по чужому аккаунта и устроил ДТП. С трубоукладчиком из Ярославской области разбираются полицейские.

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