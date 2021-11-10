Из-за «удачной» парковки «Ауди» целый район Петербурга встал в пробку

Из-за &#171;удачной&#187; парковки &#171;Ауди&#187; целый район Петербурга встал в пробку
В Петроградском районе города возникла пробка. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петроградском районе Петербурга зафиксирована длинная пробка. Движение затруднено в связи с тем, что автомобиль марки «Ауди», мягко говоря, неудачно припарковался.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 10 ноября, целый район оказался заблокирован из-за плохой парковки иномарки.

Судя по фото, опубликованном в сообществе, «Ауди» частично встала на рельсы на улице Чапаева. Это помешало проезду общественного транспорта. Трамвай оказался заблокирован.

Горожане также выложили скриншот из «Яндекс пробок». Согласно сервису, в пробку встала вся Петроградская набережная.

Из-за «Ауди» образовалась пробка. Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на границе с Финляндией образовалась пробка из желающих уехать.

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