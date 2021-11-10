Петербуржцы встали в 8-балльные пробки вечером в среду

В Петербурге замечены серьезные заторы на дорогах. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге замечены серьезные заторы на дорогах. Фото: "Яндекс пробки"

На часах только 18:00, а в разных районах Петербурга уже зафиксированы серьёзные заторы. Жители Северной столицы возвращаются с работы домой.

Загруженность на городских трассах в среду, 10 ноября, выросла до восьми баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 8 баллов, однако к 20:00 ситуация изменится, пробки станут уже четырехбалльными.

Красным отмечены участки на набережной Обводного канала, на улице Правды, на улице Марата, на Литовском проспекте, на Гончарной улице, на Невском проспекте, на Суворовском проспекте, на Кирочной улице, на Тульской улице, на переулке Кваренги, на Синопской набережной, на Садовой улице, на Адмиралтейской набережной, на набережной Макарова.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам, какая погода будет этой зимой.