Требование привиться людям старше 60 лет занесли в нормативные акты Петербурга

Смольный закрепил требование об обязательной вакцинации пожилых в постановлении. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Смольный закрепил требование об обязательной вакцинации пожилых в постановлении. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В нормативных актах Северной столицы появилось требование об обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции горожан, чей возраст превышает 60 лет.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Администрации города.

«Обязательной вакцинации подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий. Также вакцинацию необходимо пройти горожанам в возрасте 60 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями», — отмечается в заявлении со ссылкой на постановление «О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

9 ноября стало известно, что в городе на Неве прививку от ковида необходимо сделать гражданам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями и некоторыми другими категориями граждан. Соответствующее постановление подписала 9 ноября главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Совфеде заявили, что обязательная вакцинация не нарушает права россиян.