МКБ профинансировал обновление автобусного парка в Ижевске на 300 млн рублей

МКБ профинансировал обновление автобусного парка в Ижевске на 300 млн рублей
Фото: Московский кредитный банк (МКБ)

Московский кредитный банк (МКБ) предоставил ООО «РЕГИОН Групп Лизинг» (входит в ГК «Регион» Сергея Сударикова) финансирование для заключения лизинговой сделки с ООО «Ресурс Групп» на поставку 34 автобусов МАЗ в г. Ижевск. Общая сумма контракта составила более 300 млн руб. Сделка реализована в рамках национальной программы лизинга белорусских товаров «Льготный лизинг» Республики Беларусь.

Город Ижевск получит современные дизельные низкопольные пассажирские автобусы МАЗ, каждый из которых может перевозить до 100 человек. Данные автобусы являются одними из лучших в своем классе и соответствуют современным требованиям экологии и безопасности.

автобусы мкб


 

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