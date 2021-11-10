В Петербурге двух пешеходов сбила «Ласточка»

В Петербурге двух пешеходов сбила &#171;Ласточка&#187;
Электропоезд "Ласточка" сбил двух человек в Петербурге. Фото: flickr

Пострадавшие, к счастью, остались живы.

В Северной столице у станции «Сортировочная» 10 ноября, в среду, высокоскоростным поездом «Ласточка» были сбиты два человека. Граждане переходили пути и, видимо, не заметили надвигающийся состав. Об этом сообщает «Фонтанка».

Потерпевшие получили травмы, однако остались живыми.

Так, рядом с «Сортировочной», на пересечении путей с Южным шоссе, «Ласточка» совершила наезд на двух пешеходов. По словам очевидца происходящего, пострадавших из-за удара откинуло в сторону.

По информации пресс-службы ОЖД, граждане нарушили правила пересечения путей. Пешеходы получили травмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в больнице оказалась девятиклассница.

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