Наталия Орейро рассказала, что хочет сыграть сильную русскую женщину

Наталия Орейро рассказала, что хочет сыграть сильную русскую женщину
Наталия Орейро. Фото: Instagram

Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, получившая накануне российский паспорт, призналась, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину.

«Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была частью известной истории, а сыграть труженицу», — приводит ее слова РИА «Новости».

В среду, 10 ноября, Наталия Орейро получила российский паспорт.

Документ ей вручил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии. Певица прочла присягу на русском и испанском языках.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро и ее сыну.

Мировую известность актрисе принесла роль в известном аргентинском сериале «Дикий ангел».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом прошлого года Наталья Орейро завела страницу в Instagram.

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