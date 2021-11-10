Наталия Орейро рассказала, что хочет сыграть сильную русскую женщину

Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, получившая накануне российский паспорт, призналась, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину.

«Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была частью известной истории, а сыграть труженицу», — приводит ее слова РИА «Новости».

В среду, 10 ноября, Наталия Орейро получила российский паспорт.

Документ ей вручил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии. Певица прочла присягу на русском и испанском языках.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро и ее сыну.

Мировую известность актрисе принесла роль в известном аргентинском сериале «Дикий ангел».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом прошлого года Наталья Орейро завела страницу в Instagram.