Голикова рассказала, сколько людей нужно привить для коллективного иммунитета

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что для достижения коллективного иммунитета в 80% нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 млн рублей.

Голикова добавила, что страна должна достичь коллективного иммунитета в 80% с учетом вакцинированных и переболевших.

«Но на сегодняшний день мы видим, что для того, чтобы достичь этого показателя, нам нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек», — приводит ее словам РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 8 911 713 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 250 454 летальных исхода, выздоровел 7 654 161 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России вакцинация от коронавируса первым компонентом проведена 60 004 358 раз, полностью — 57 256 745 раз.