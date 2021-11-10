В Британии слишком толстого пса-поводыря посадят на диету

В Британии слишком толстого пса-поводыря посадят на диету
Ретривер. Фото: Pixabay

Роджер Дебман из Англии остался без своего любимого пса-поводыря. Дело в том, что собака набрала много веса, из-за чего пес не мог тянуть мужчину за собой.

Житель Британии потерял зрение после инсульта. Ретривер Питер мог гулять сним по улице, но теперь он испытывает трудности — его любимца забрала местная благотворительная организация. Там посчитали, что у собаки слишком большой вес, превышающий допустимые 45 кг, сообщает Daily Mail.

Мужчина сильно сожалеет о том, что у него теперь нет собаки. Ему приходится полагаться на свою жену и соседей, когда он выходит на улицу. Питера же посадят на диету, а потом вернут обратно хозяину.

«Мы надеемся воссоединить мистера Дебмана и Питера как можно скорее. Мы регулярно информируем мужчину о состоянии собаки и предоставляем всю информацию», — рассказали в благотворительной организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Будапештском университете ученые провели исследование и выяснили, насколько быстро можно обучить одаренных собак. Об этом сообщила Газета.ru ссылаясь на статью.

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