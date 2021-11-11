На проспекте Славы произошло еще одно ДТП с участием ГАЗели

Дорожный инцидент случился на пересечении с улицей Будапештской прямо перед мостом. Фото: скриншот из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Дорожный инцидент случился на пересечении с улицей Будапештской прямо перед мостом. Фото: скриншот из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На проспекте Славы в Петербурге произошло еще одно ДТП с участием «ГАЗели».

Дорожный инцидент случился на пересечении с улицей Будапештской прямо перед мостом.

По словам очевидцев, грузовой автомобиль двигался на большой скорости на красный свет и столкнулся с чёрной легковушкой.

Автомобиль развернуло прямо на перекрестке. В итоге машина перегородила проезд встречному транспорту и образовалась пробка.

«У нас последние время все и пролетают на красный. Зато, когда загорится зелёный, надо ждать несколько секунд, потом обязательно погудеть, после этого машины впереди поймут, что гудят им и только после всего этого начинается движение под конец зелёного света. К сожалению, так на каждом третьем перекрёстке», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двух человек госпитализировали после жесткого ДТП на проспекте Просвещения. К месту дорожного инцидента прибыли четыре машины дорожной полиции, две кареты скорой помощи и одна машина МЧС.