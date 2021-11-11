Кардиолог рассказал, что ковид может привести к значительному изменению давления

Будет лучше, если давление будет 130 на 80 и даже ниже. Фото: pixabay

Будет лучше, если давление будет 130 на 80 и даже ниже. Фото: pixabay

Доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев рассказал о том, что ковид может стать причиной развития у человека гипертонии.

Он отметил, что серьезное изменение показателей артериального давления является одним из возможных проявлений постковидного синдрома. Так происходит из-за воздействия ковида на нервную систему.

«Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое», — приводит его слова радио Sputnik.

Ранее gazeta.spb.ru писала , что вирусолог Петр Чумаков выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса, так как в условиях распространения дельта-штамма COVID-19 важно, чтобы привилось около 80% населения.