Российский вирусолог выступил за принудительную вакцинацию от COVID

Российский вирусолог выступил за принудительную вакцинацию от COVID
По состоянию на 5 ноября коллективный иммунитет в России составляет 48 процентов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.

По его словам, в условиях распространения дельта-штамма COVID-19 важно, чтобы привилось около 80% населения. Вирусолог добавил, что в России до сих пор слишком мало вакцинированных от новой болезни людей.

Чумаков также отметил в эфире «Радио Россия», что считает абсурдными аргументы антипрививочников.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 39 165 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 795 095 случаев коронавируса, скончались 246 814 ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РФ зафиксирован значительный рост привившихся от новой коронавирусной инфекции.

вакцинация от коронавируса коронавирусная пандемия принудительная вакцинация


 

Новости партнеров
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
В Петербурге снесут гипермаркет
В Петербурге снесут гипермаркет "Карусель" для строительства отеля или бизнес-центра
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглеца из Отрадного нашли в центре Петербурга
На Краснопутиловской после ДТП пришлось деблокировать мужчину
«Зенит», кажется, нашел замену Азмуну
В Петербурге мошенники похитили более 5,5 млн рублей
В Ленобласти в понедельник ожидается сильный дождь со снегом
Петербурженка рассказала, как ее с мужем избили подростки за доброе дело
СКА проиграл ЦСКА: не обошлось без драки хоккеистов
В Петербурге объяснили нехватку талончиков на вакцинацию