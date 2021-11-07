Российский вирусолог выступил за принудительную вакцинацию от COVID

По состоянию на 5 ноября коллективный иммунитет в России составляет 48 процентов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

По состоянию на 5 ноября коллективный иммунитет в России составляет 48 процентов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.

По его словам, в условиях распространения дельта-штамма COVID-19 важно, чтобы привилось около 80% населения. Вирусолог добавил, что в России до сих пор слишком мало вакцинированных от новой болезни людей.

Чумаков также отметил в эфире «Радио Россия», что считает абсурдными аргументы антипрививочников.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 39 165 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 795 095 случаев коронавируса, скончались 246 814 ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РФ зафиксирован значительный рост привившихся от новой коронавирусной инфекции.