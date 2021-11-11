В Пулково в четверг задержан один авиарейс

В петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины этого не указываются.

Об этом стало известно в четверг, 11 ноября. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хургады. Об этом сообщается на официальном сайте аэровокзала.

Задерживается рейс FV 5961. Самолет обслуживает авиакомпания «Россия». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 06:10, но время вылета сдвинули на 7:25. Причины задержки рейса не уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран, сообщает Оперштаб.