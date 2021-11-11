В Зелёный день СберБанк предлагает кредитную СберКарту с процентной ставкой 9,8%

В Зелёный день СберБанк предлагает кредитную СберКарту с процентной ставкой 9,8%
Процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В рамках Зелёного дня Сбер запускает акцию для клиентов, оформивших кредитную СберКарту с 11 по 14 ноября включительно, — процентная ставка на все расходные операции, включая снятие наличных, составит 9,8% на 180 дней. Пониженная ставка будет действовать с даты активации карты до 12 мая 2022 года.

В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта.

Напомним, универсальная кредитная СберКарта даёт клиентам сразу несколько уникальных преимуществ.

На покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период — до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё три месяца, чтобы вернуть их без процентов.

Независимо от объёма покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание. Она выручит, если понадобятся деньги, и не будет отягощать кошелёк списанием комиссий даже в периоды «простоя».

Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.

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