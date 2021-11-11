Власти обсуждают возможность отложить строительство ВСМ Москва — Петербург

В российском правительстве обсуждается возможность отложить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.

В протоколе совещания есть рекомендация к РЖД дополнительно проработать ряд вопросов с учетом позиций вице-премьера Марата Хуснуллина, помощника президента Игоря Левитина и Минфина.

Как сообщил «Коммерсантъ», среди этих вопросов отмечается, что проект строительства ВСМ Санкт-Петербург – Москва нужно переоценить с учетом поручений президента России Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна».

На сегодняшний день трасса ВСМ — первая высокоскоростная магистраль, строящаяся в России. Она будет предназначена для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что высокоскоростную магистраль Москва — Петербург обещали построить к 2027 году.