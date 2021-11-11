Эксперт рассказал, сколько ждать разрешения на строительство в Петербурге

Давыдов объяснил, сколько же времени у застройщиков уходит на стандартные для строительной отрасли процедуры. Фото: pixabay

Давыдов объяснил, сколько же времени у застройщиков уходит на стандартные для строительной отрасли процедуры. Фото: pixabay

Эксперт рассказал, сколько времени у предпринимателей уходят на процедуры получения разрешения на строительство в Петербурге.

Об этом автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов рассказал в «Деловому Петербургу». Он отметил, что в прошлом году Россия оказалась на 26 месте среди 190 стран в рейтинге получения разрешений на строительство. Эксперт подчеркнул, что это значительно лучше, чем в 2015 году, когда страна была на 62 месте.

Однако из-за растянутости многих процедур (СЭС, пожарный надзор, электроснабжение, градозащитные нормы) возведение недвижимости превращается в сложную математическую задачу. Проект попросту не успевает за изменениями законодательстве.

Давыдов объяснил, сколько же времени у застройщиков уходит на стандартные для строительной отрасли процедуры. Он привел в пример подключение к электроснабжению нежилого здания. В Петербурге для этого нужно подать заявку в «Ленэнерго», подготовить и подписать проекта договора на оказание услуг, акт технологического присоединения, согласовать проект строительства внешней сети электроснабжения, получить разрешение и многое другое. На каждую из услуг может быть затрачено от 1 до 9 дней, а в одном из пунктов и вовсе стоит примечание «не более 75 дней». То есть при худшем сценарии сроки могут превысить три месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты поделились основными трендами на рынке недвижимости.