Эксперт рассказал, сколько ждать разрешения на строительство в Петербурге

Эксперт рассказал, сколько ждать разрешения на строительство в Петербурге
Давыдов объяснил, сколько же времени у застройщиков уходит на стандартные для строительной отрасли процедуры. Фото: pixabay

Эксперт рассказал, сколько времени у предпринимателей уходят на процедуры получения разрешения на строительство в Петербурге.

Об этом автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов рассказал в «Деловому Петербургу». Он отметил, что в прошлом году Россия оказалась на 26 месте среди 190 стран в рейтинге получения разрешений на строительство. Эксперт подчеркнул, что это значительно лучше, чем в 2015 году, когда страна была на 62 месте.

Однако из-за растянутости многих процедур (СЭС, пожарный надзор, электроснабжение, градозащитные нормы) возведение недвижимости превращается в сложную математическую задачу. Проект попросту не успевает за изменениями законодательстве.

Давыдов объяснил, сколько же времени у застройщиков уходит на стандартные для строительной отрасли процедуры. Он привел в пример подключение к электроснабжению нежилого здания. В Петербурге для этого нужно подать заявку в «Ленэнерго», подготовить и подписать проекта договора на оказание услуг, акт технологического присоединения, согласовать проект строительства внешней сети электроснабжения, получить разрешение и многое другое. На каждую из услуг может быть затрачено от 1 до 9 дней, а в одном из пунктов и вовсе стоит примечание «не более 75 дней». То есть при худшем сценарии сроки могут превысить три месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты поделились основными трендами на рынке недвижимости.

недвижимость новости СПб разрешение на строительство строительство


 

Новости партнеров
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Условия для отмены ограничений в Петербурге могут появиться только через полгода
Условия для отмены ограничений в Петербурге могут появиться только через полгода
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт рассказал, сколько ждать разрешения на строительство в Петербурге
Каршеринг насмерть сбил мигранта на Пискаревском проспекте
В Зелёный день СберБанк предлагает кредитную СберКарту с процентной ставкой 9,8%
Мужчин, которые продали пенсионеру прибор в 10 раз дороже, задержали
Лжегазовики похитили у пенсионерки с Василеостровского района почти полмиллиона
Электричка сбила двух бездомных у станции «Сортировочная», один погиб
Мужчина похитил телефон за 140 тысяч у водителя-экспедитора на Товарищеском
«У вас нет шанса ничего исправить»: аноним пообещал взорвать ...