Историческая сцена БДТ имени Товстоногова открывается после ремонта

Труппа Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова с четверга возвращается на историческую сцену после затяжного ремонта.

Первым спектаклем на обновленной сцене будет «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» в постановке художественного руководителя БДТ Андрея Могучего.

Несмотря на возобновление выступлений на исторической сцене ремонт в здании на набережной Фонтанке пока не закончился. Осталось провести часть наладочных работ в зале, заполненном зрителями.

Работы по балансировке всех систем здания театра должны завершить до декабря. По словам руководителя проектов АО «Ренессанс-Реставрация» Дмитрия Качуры, ремонт в театре проводили около 800 человек.

Во время ремонта БДТ проводил спектакли на сценах других петербургских театров, в том числе на Второй сцене Каменноостровского театра.

Второй ремонт в историческом здании БДТ на Фонтанке проводился с апреля прошлого года. Он потребовался для устранения ошибок масштабной реконструкции 2011-2014 годов, на которую театр потратил более 6 млрд рублей. Несколько руководителей реконструкции стали фигурантами уголовных дел о хищении государственных средств.

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