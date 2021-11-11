Coca-Cola пытается оспорить бренд производителя «Напитков из Черноголовки»

Корпорация Coca-Cola начала патентный спор с производителем «Напитков из Черноголовки» — группой компаний «Аквалайф».
Американская компания, которая также производит лимонад Fanta, требует отозвать регистрацию товарных знаков Fantola.
Как сообщил «Коммерсантъ», в компании Coca-Cola пояснили, что основанием для обращения в Роспатент стала схожесть с ее продуктом и товарным знаком — Fanta
Кроме Fantola, «Аквалайф» выпускает напитки под маркой «Напитки из Черноголовки».
При этом товарный знак Fanta охраняется в соответствии с законодательство с 1966 года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к 2025 году в напитках Coca Cola станет меньше сахара.