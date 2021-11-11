Coca-Cola пытается оспорить бренд производителя «Напитков из Черноголовки»

Coca-Cola пытается оспорить бренд производителя «Напитков из Черноголовки»
В компании Coca-Cola пояснили, что основанием для обращения в Роспатент стало предполагаемое сходство товарного знака Fantola c брендом Fanta/ Фото: pixabay

Корпорация Coca-Cola начала патентный спор с производителем «Напитков из Черноголовки» — группой компаний «Аквалайф».

Американская компания, которая также производит лимонад Fanta, требует отозвать регистрацию товарных знаков Fantola.

Как сообщил «Коммерсантъ», в компании Coca-Cola пояснили, что основанием для обращения в Роспатент стала схожесть с ее продуктом и товарным знаком — Fanta

Кроме Fantola, «Аквалайф» выпускает напитки под маркой «Напитки из Черноголовки».

При этом товарный знак Fanta охраняется в соответствии с законодательство с 1966 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к 2025 году в напитках Coca Cola станет меньше сахара.

Coca-Cola fanta


 

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