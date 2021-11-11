Роспотребнадзор: непривитых петербуржцев старше 60-ти лет можно отстранять от работы

Роспотребнадзор: непривитых петербуржцев старше 60-ти лет можно отстранять от работы
Непривитых петербуржцев старше 60-ти лет можно отстранять от работы. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

По распоряжению Роспотребнадзора петербуржцев без QR-кода, у которых нет иммунитета к COVID-19, могут отстранить от работы до реального факта вакцинации.

Для непривитых пожилых петербуржцев появились ограничения, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Работодатель имеет право отстранить не вакцинированного сотрудника старше 60-лет до окончания эпидемии коронавируса без сохранения зарплаты. В противном случае работник и компания понесут административную ответственность.

Управление Роспотребнадзора обязало вакцинировать первым компонентом прививки всех работников Санкт-Петербурга до 15 декабря, а вторым — до 15 января 2022 года.

Также пенсионерам без прививки, медотвода или иммунитета будет ограничен доступ в рестораны, кафе, а также к бытовым услугам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в нормативных актах Петербурга появилось требование об обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции горожан, чей возраст превышает 60 лет.

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