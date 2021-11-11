Петербуржцам рассказали об их правах в дни «черной пятницы»

Горожанам стоит соблюдать бдительность во время акций и распродаж.
В Санкт-Петербурге сегодня, 11 ноября, проходит распродажа «черная пятница». В Роспотребнадзоре разъяснили, какие есть права у потребителей и на что стоит обратить внимание.
Если человек покупает товар в Интернете, он должен помнить следующее:
- Вы имеете право отказаться от товара в любое время до его получения, а также в течение семи дней после. При этом важно, чтобы был сохранен товарный вид и потребительские свойства.
- Если сроки доставки нарушены, то вы имеете право требовать уплату за каждый день просрочки неустойки.
- Вы в праве отказаться от навязываемых вам услуг.
- Если товар некачественный, вы можете вернуть его – чем раньше, тем лучше.
Также в ведомстве поделились полезными советами для потребителей, особенно актуальными в период распродаж.
- Проверьте цену на товар со скидкой и у других продавцов. Вполне возможно, вам удастся найти более выгодный вариант.
- Не обольщайтесь слишком низкой ценой, так как вместо оригинального товара вам могут прислать фальшивку.
- Обратите внимание на стоимость доставки товара до его оплаты. Большая скидка на товар может быть достигнута за счет дорогой доставки.
- Изучите информацию о продавце – насколько он честен и открыт перед покупателями.
- Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, которые на первый взгляд похожи на оригинальные, но существуют для кражи ваших денег и данных.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что непривитых петербуржцев старше 60-ти лет можно отстранять от работы.