Петербуржцам рассказали об их правах в дни «черной пятницы»

Петербуржцам рассказали об их правах в дни «черной пятницы»
Во время распродаж нужно быть бдительными. Фото: pixabay

Горожанам стоит соблюдать бдительность во время акций и распродаж.

В Санкт-Петербурге сегодня, 11 ноября, проходит распродажа «черная пятница». В Роспотребнадзоре разъяснили, какие есть права у потребителей и на что стоит обратить внимание.

Если человек покупает товар в Интернете, он должен помнить следующее:

  • Вы имеете право отказаться от товара в любое время до его получения, а также в течение семи дней после. При этом важно, чтобы был сохранен товарный вид и потребительские свойства.
  • Если сроки доставки нарушены, то вы имеете право требовать уплату за каждый день просрочки неустойки.
  • Вы в праве отказаться от навязываемых вам услуг.
  • Если товар некачественный, вы можете вернуть его – чем раньше, тем лучше.

Также в ведомстве поделились полезными советами для потребителей, особенно актуальными в период распродаж.

  • Проверьте цену на товар со скидкой и у других продавцов. Вполне возможно, вам удастся найти более выгодный вариант.
  • Не обольщайтесь слишком низкой ценой, так как вместо оригинального товара вам могут прислать фальшивку.
  • Обратите внимание на стоимость доставки товара до его оплаты. Большая скидка на товар может быть достигнута за счет дорогой доставки.
  • Изучите информацию о продавце – насколько он честен и открыт перед покупателями.
  • Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, которые на первый взгляд похожи на оригинальные, но существуют для кражи ваших денег и данных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что непривитых петербуржцев старше 60-ти лет можно отстранять от работы.

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