Петербуржцам рассказали об их правах в дни «черной пятницы»

Во время распродаж нужно быть бдительными. Фото: pixabay

Во время распродаж нужно быть бдительными. Фото: pixabay

Горожанам стоит соблюдать бдительность во время акций и распродаж.

В Санкт-Петербурге сегодня, 11 ноября, проходит распродажа «черная пятница». В Роспотребнадзоре разъяснили, какие есть права у потребителей и на что стоит обратить внимание.

Если человек покупает товар в Интернете, он должен помнить следующее:

Вы имеете право отказаться от товара в любое время до его получения, а также в течение семи дней после. При этом важно, чтобы был сохранен товарный вид и потребительские свойства.

Если сроки доставки нарушены, то вы имеете право требовать уплату за каждый день просрочки неустойки.

Вы в праве отказаться от навязываемых вам услуг.

Если товар некачественный, вы можете вернуть его – чем раньше, тем лучше.

Также в ведомстве поделились полезными советами для потребителей, особенно актуальными в период распродаж.

Проверьте цену на товар со скидкой и у других продавцов. Вполне возможно, вам удастся найти более выгодный вариант.

Не обольщайтесь слишком низкой ценой, так как вместо оригинального товара вам могут прислать фальшивку.

Обратите внимание на стоимость доставки товара до его оплаты. Большая скидка на товар может быть достигнута за счет дорогой доставки.

Изучите информацию о продавце – насколько он честен и открыт перед покупателями.

Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, которые на первый взгляд похожи на оригинальные, но существуют для кражи ваших денег и данных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что непривитых петербуржцев старше 60-ти лет можно отстранять от работы.