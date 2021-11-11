Проигравший в выборах экс-депутат Анохин назначен чиновником в комитете по Арктике

Он занял пост заместителя ведомства.

Сегодня, 11 ноября, стало известно о назначении экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрея Анохина на новую должность. Он будет работать заместителем комитета по делам Арктики. Информация об этом уже появилась на сайте ведомства.

Проигравший выборы Анохин будет отвечать за направления науки и образования. «Фонтанка» пишет, что сам чиновник отказывается комментировать назначение, так как не считает себя публичным человеком.

Напоминаем, что в выборах 2021 года Анохин участвовал от партии РПСС. До этого он входил в созыв городского парламента и представлял «Единую Россию». Многим он запомнился рэп-баттлом с картонным представителем оппозиции, а также рядом инициатив, которые так и не были поддержаны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат Анохин раскрыл карты: на выборы в ЗакС он пойдет от новой партии.