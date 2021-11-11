На Васильевском острове после очередного ремонта вновь прорвало трубопровод

На Васильевском острове после очередного ремонта вновь прорвало трубопровод
Компания устранит неполадки к утру. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Это уже не первый раз за последнее время, когда на участке трубопровода происходит прорыв.

На Васильевском острове сегодня, 11 ноября, произошла коммунальная авария в районе дома 49 по Наличной улице. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Специалисты трудятся на месте с 10 утра и планируют завершить работы к утру 12 ноября. Отмечается, что ненадежный участок выявили в ходе проведения плановой внутритрубной диагностики.

Известно, что прорыв происходит не в первый раз. В разговоре с «Фонтанкой» местные жители отметили, что после капитального ремонта трубопровод регулярно ремонтируют, в связи с чем горожане живут без отопления и горячей воды в течение нескольких дней. Такое случается и осенью, и зимой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура организовала проверку после прорыва трубы на Маршала Жукова.

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