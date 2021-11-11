На Васильевском острове после очередного ремонта вновь прорвало трубопровод

Это уже не первый раз за последнее время, когда на участке трубопровода происходит прорыв.
На Васильевском острове сегодня, 11 ноября, произошла коммунальная авария в районе дома 49 по Наличной улице. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Специалисты трудятся на месте с 10 утра и планируют завершить работы к утру 12 ноября. Отмечается, что ненадежный участок выявили в ходе проведения плановой внутритрубной диагностики.
Известно, что прорыв происходит не в первый раз. В разговоре с «Фонтанкой» местные жители отметили, что после капитального ремонта трубопровод регулярно ремонтируют, в связи с чем горожане живут без отопления и горячей воды в течение нескольких дней. Такое случается и осенью, и зимой.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура организовала проверку после прорыва трубы на Маршала Жукова.