Аналитики подсчитали, сколько петербуржцев планируют опекать своих детей всю жизнь

Аналитики подсчитали, сколько петербуржцев планируют опекать своих детей всю жизнь. Фото: pixabay

Аналитики подсчитали, сколько петербуржцев планируют опекать своих детей всю жизнь. Фото: pixabay

Около 11% жителей Санкт-Петербурга собираются следить за детьми все свою жизнь.

Аналитики онлайн-университета Skypro и онлайн-школы Skysmart провели исследование и выяснили, что некоторая часть петербуржцев планирует опекать детей даже тогда, когда те стали уже совсем большие.

Треть из опрошенных горожан планируют следить за детьми только до 18 лет, что составило 34%. Однако 11% опрошенных собираются опекать ребенка до конца. Также был вариант, когда следить за ребенком собираются до того момента, пока он не выйдет на работу. Таких жителей оказалось 17%.

Почти половина опрошенных уверена, что лучше знают о том, какое образование подойдет их ребенку. Выбрать профессию ребенку самостоятельно доверяют 22% опрошенных.

Как удалось выяснить исследователям, отказаться от тотального контроля 45% опрошенных родителей готовы при условии, если ребёнок увлечён образованием, 40% — если он показывает хорошие успехи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Государственной Думе РФ планируют внести поправки в Трудовой кодекс на тему прав и гарантий для людей, которые в одиночку воспитывают детей до 14 лет.