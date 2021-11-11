Аналитики подсчитали, сколько петербуржцев планируют опекать своих детей всю жизнь

Аналитики подсчитали, сколько петербуржцев планируют опекать своих детей всю жизнь
Аналитики подсчитали, сколько петербуржцев планируют опекать своих детей всю жизнь. Фото: pixabay

Около 11% жителей Санкт-Петербурга собираются следить за детьми все свою жизнь.

Аналитики онлайн-университета Skypro и онлайн-школы Skysmart провели исследование и выяснили, что некоторая часть петербуржцев планирует опекать детей даже тогда, когда те стали уже совсем большие.

Треть из опрошенных горожан планируют следить за детьми только до 18 лет, что составило 34%. Однако 11% опрошенных собираются опекать ребенка до конца. Также был вариант, когда следить за ребенком собираются до того момента, пока он не выйдет на работу. Таких жителей оказалось 17%.

Почти половина опрошенных уверена, что лучше знают о том, какое образование подойдет их ребенку. Выбрать профессию ребенку самостоятельно доверяют 22% опрошенных.

Как удалось выяснить исследователям, отказаться от тотального контроля 45% опрошенных родителей готовы при условии, если ребёнок увлечён образованием, 40% — если он показывает хорошие успехи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Государственной Думе РФ планируют внести поправки в Трудовой кодекс на тему прав и гарантий для людей, которые в одиночку воспитывают детей до 14 лет.

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