Работа днем и отказ от командировок: трудовые гарантии для родителей-одиночек

В Государственной Думе РФ озадачились трудовыми правами и гарантиями для людей, кто в одиночку воспитывает детей до 14 лет. Поправки в Трудовой кодекс депутаты планируют рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Если законопроект будет поддержан и одобрен, то матерей или отцов-одиночек к работе в ночное время можно будет привлекать только с их письменного согласия. Сейчас этим правом могут пользоваться женщины, имеющие детей до трёх лет, а также инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов или осуществляющие уход за больными членами семей. К ним же приравнены в этом праве одинокие родители или опекуны, воспитывающие детей до пяти лет. Предполагается, что эта «льготная» категория может быть расширена.

Правом отказаться от работы в ночное время могут воспользоваться также те работники, в чьих семьях другой родитель работает вахтовым методом, а также если в семье воспитываются трое и более детей в возрасте до четырнадцати лет.

Аналогичные изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ при направлении работников в командировку.

Какую поддержку оказывают семьям с детьми

На прошлой неделе также стало известно, что на поддержку семей с детьми будут выделены дополнительные средства — более 34 млрд рублей. Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такими выплатами обеспечены не менее 2,7 млн детей.

В 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 276 млрд рублей из бюджета. Источником дополнительных средств станет резервный фонд правительства.

Также с января 2020 года введены ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. Право на данное пособие имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе их проживания. В 2020 году размер выплаты составлял 50% от величины прожиточного минимума (в среднем по России — 5,5 тыс. рублей в месяц).