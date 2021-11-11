Василеостровская конка «уезжает» на реставрацию

Василеостровская конка &#171;уезжает&#187; на реставрацию
Василеостровская конка "уезжает" на реставрацию. Фото: группа "Вконтакте"/"Василеостровский район Санкт-Петербурга"

Памятник рядом со станцией метро «Василеостровская» отправляется на реставрацию.

Василеостровская конка «уехала» на реставрацию. Об этом сообщили в официальной группе администрации Василеостровского района ВКонтакте.

Ремонтными работами памятника займутся «Мастерские Владимира Тарана». Специалисты займутся возвращением скульптуре первоначального вида, а также вернут утерянные поводья. Реставрацию планируют закончить к февралю 2022 года.

Раньше пространство использовалось под билетные кассы, но «вагон» уже несколько лет как закрылся и имеет достаточно плачевный вид. Теперь это будет пространство формата «кофе и пресса». Возможно, будет задействован и второй уровень конки, который раньше служил только декорацией.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по итогам государственной экспертизы выдали положительное заключение на реставрацию Доходного дома Чубакова, обгоревшего при пожаре.

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Василеостровская конка «уезжает» на реставрацию
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