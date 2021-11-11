Мстил за дочь? В Ростове спасатель пришел в приют и стрелял по собакам

Мстил за дочь? В Ростове спасатель пришел в приют и стрелял по собакам
Одна собака погибла, а другая получила ранения. Фото: pixabay

Мужчину уволили, так как посчитали его поведение несовместимым с кодексом чести спасателя.

В Ростове сотрудник МЧС устроил стрельбу в собачьем приюте. В результате погиб один пес, а другой пострадал. Об этом сегодня, 11 ноября, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в приюте «Дядя Феникс» несколько дней назад. Мужчина пришел к вольерам вместе с приятелем. Сотрудник МЧС стрелял как минимум дважды. В результате погибло одно животное, а другое ранено. По предварительным данным, мужчина таким образом мстил собакам за то, что те искусали его дочь.

На происходящее уже отреагировали в МЧС – мужчину уволили, так как его поведение сочли несовместимым с кодексом чести спасателя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП на трассе «Кола» волонтеры разыскивают трех сбежавших собак.

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