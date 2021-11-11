Сборная России забила гол в матче с Кипром

Игра между сброной Россией и Кипром продолжается на "Газпром-арене" в Петербурге. Фото: "Газпром Арена"

Игра между сброной Россией и Кипром продолжается на "Газпром-арене" в Петербурге. Фото: "Газпром Арена"

Сборная России открывает счет в матче с Кипром. Счет 1:0. Гол забил полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин.

Сегодня, 11 ноября, в Петербурге проходит игра европейского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия играет против Кипра.

Матч начался всего несколько минут назад, в 20:00, на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Стоит отметить, что футбольная команда, которой руководит главный тренер Валерий Карпин подошла к важному матчу в статусе фаворита.

Напомним, что в сегодняшней игре не принимает участие Артем Дзюба. Футболист не вошел в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 после смены главного тренера.

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