Без комментариев: Мамаева показала резкую переписку дочери с Павлом

Футболист неохотно общается с ребенком и отвечает ей грубо.

Блогер Алана Мамаева показала переписку дочери Алисы с отцом и футболистом Павлом. Сообщения модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Девочка записала отцу голосовое сообщение, в котором спросила, когда они смогут встретиться. Павел посмотрел диалог, но отвечать не стал, после чего ребенок повторил свой вопрос.

Павел ответил и довольно резко. Он спросил, почему Алиса не поздоровалась с ним, а также напомнил, что она сама отказалась от встречи в прошлый раз.

«Привет, Алиса. Ты разучилась здороваться? Я мог увидеться, когда был в Москве. Ты отказалась. Сейчас я улетел и бываю в Москве не только в выходные. Прилечу, напишу»,

– отреагировал отец.

Алана, увидевшая такую переписку, удивилась и отказалась как-либо ее комментировать. Напоминаем, что Алиса – родная дочь Мамаева, с которым Алана недавно развелась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мамаева возмутилась из-за слухов о ее воссоединении с бывшим мужем.