В Пулково ночью в пятницу нет задержанных рейсов

В Пулково ночью в пятницу нет задержанных рейсов
В Пулково отмен и задержек не ожидается. Фото: pexels.com

В пятницу, 12 ноября, из аэропорта Северной столицы все лайнеры, как ожидается, вылетят в положенный час.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию. В настоящий момент неизвестно ни о каких задержках или отменах.

Однако есть вероятность, что ситуация измениться в связи с неблагоприятными погодными условиями или по ряду других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Московский районный суд Петербурга вынес постановление, согласно которому под стражу до 3 декабря 2021 года заключили граждан Республики Куба Риверо Лескай Янди и Эспиноса Рохо Юделисы. Их подозревают в подделке документов. В паспортах отсутствовал микротекст, углы были скруглены кустарным способом. Поддельная страница с установочными данными была просто приклеена поверх оригинальной страницы.

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