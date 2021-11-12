В Пулково ночью в пятницу нет задержанных рейсов

В Пулково отмен и задержек не ожидается. Фото: pexels.com

В Пулково отмен и задержек не ожидается. Фото: pexels.com

В пятницу, 12 ноября, из аэропорта Северной столицы все лайнеры, как ожидается, вылетят в положенный час.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию. В настоящий момент неизвестно ни о каких задержках или отменах.

Однако есть вероятность, что ситуация измениться в связи с неблагоприятными погодными условиями или по ряду других причин.

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