Вирусолог рассказал, когда Россия победит ковид

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия, скорее всего, справится с пандемией в следующем году, хотя вирус никуда не денется, и вспышки еще будут происходить.

«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», — приводит его слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 8 952 472 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 251 691 летальный исход, выздоровел 7 687 317 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Дагестане зарегистрировали самый малый показатель коллективного иммунитета среди регионов России. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.