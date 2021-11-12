Вирусолог рассказал, когда Россия победит ковид

Вирусолог рассказал, когда Россия победит ковид
Остаточные явления коронавируса остаются у переболевших надолго Фото: unsplash

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия, скорее всего, справится с пандемией в следующем году, хотя вирус никуда не денется, и вспышки еще будут происходить.

«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», — приводит его слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 8 952 472 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 251 691 летальный исход, выздоровел 7 687 317 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Дагестане зарегистрировали самый малый показатель коллективного иммунитета среди регионов России. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

ковид коронавирус пандемия


 

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