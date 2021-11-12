Создатели «Спутника V» выпустили ролик о двух годах пандемии

Создатели «Спутника V» выпустили ролик о двух годах пандемии
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Telegram-канал российской вакцины «Спутник V» опубликовал видео, в котором авторы рассказали о двух годах пандемии коронавируса.

Продолжительность ролика составляет две минуты. Создатели назвали запись «драматичной историей последних десятилетий» и призвали людей вакцинироваться, так как только это «способно остановить смертельную цепочку», которая показана на видео.

«Вирус продолжает атаковать — и в первую очередь он опасен там, где к возможности привиться относятся все еще беспечно», — отметили авторы ролика.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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