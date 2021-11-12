Врач рассказал, когда ковид смертельно опасен для детей

Врач рассказал, когда ковид смертельно опасен для детей
Дети из Петербурга довольно часто болеют ОРВИ. Фото: pixabay.com

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев сочетание коронавируса и детских инфекционных заболеваний может привести к серьезным поражениям организма и даже к смерти.

«Это фатально, катастрофически опасно, если в одном организме произойдет встреча коронавируса и детских инфекций у непривитых от них ребят», — цитирует его ura.ru. По его словам, опасно заражаться детскими болезнями, в частности корью, коклюшем, и в постковидный период.

С начала пандемии в России выявлено 8 952 472 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 251 691 летальный исход, выздоровел 7 687 317 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что далеко не все пациенты нуждаются в антибактериальной терапии при заражении. Таких обычно 5 человек из сотни. Если пациенту без надобности прописываются антибиотики, то риск неблагополучного развития болезни резко увеличивается.

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