Пульмонолог назвал опасную ошибку врачей при лечении коронавируса

Пульмонолог назвал опасную ошибку врачей при лечении коронавируса
Некоторые лекарства способны лишь навредить при коронавиурсе. Фото: Pixabay

Он призвал не прописывать всем без разбора антибиотики.

Пульмонолог Елена Орлова назвала опасную ошибку многих врачей, которая способствует тяжелому лечению коронавируса. Об этом сообщает NVL.

Далеко не все пациенты нуждаются в антибактериальной терапии при заражении. Таких обычно 5 человек из сотни. Если пациенту без надобности прописываются антибиотики, то риск неблагополучного развития болезни резко увеличивается.

Орлова объяснила, что симптомы коронавируса связаны с действием вируса, а не присоединением бактериальной инфекции. Именно поэтому антибиотик чаще всего вреден, а не полезен. Он способствует снижению иммунитета и, как итог, организму сложнее справляться с вирусом.

Чтобы врачу при коронавирусе назначить антибиотики, необходимо провести дополнительные исследования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург введение QR-кодов в общественных местах и транспорте.

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