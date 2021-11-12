В Петербурге закрыли защитную дамбу из-за опасно высокого уровня воды в Неве

Такие меры приняли в ночь на 12 ноября. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs/

Такие меры приняли в ночь на 12 ноября. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs/

Петербургскую дамбу закрыли из-за угрозы наводнения в связи с повышением уровня воды в акватории Невской губы.

Такие меры приняли в ночь на 12 ноября. Как сообщили на сайте Комплекса защитных сооружений (КЗС), защитная дамба закрылась в 02:50. Все сотрудники находятся на своих рабочих местах для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

«Судопоопускное сооружение С-1 не задействовано. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для судов. Движение по скоростной автомагистрали КЗС осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В 6:00 уровень воды в Неве рядом с Горным институтом составлял 92 см выше ординара, а в 6:59 — 103, причём за 10 минут он вырос на 4 см.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сады, парки и скверы Петербурга закрыли из-за сильного ветра, идущего на город. Ожидаются ливень и штормовой ветер, скорость которого может достигать 24 метров в секунду.