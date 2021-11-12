Диетолог рассказал, чем можно заменить соль

Диетолог рассказал, чем можно заменить соль
Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица. Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Олег Ирышкин рассказал, что поваренную соль можно заменить травами или специями. Специалист призвал сократить употребление соли.

По его словам, большое количество натрия в такой форме в рационе может привести к инфарктам, инсультам и нарушению солевого баланса, сообщает радио Sputnik. Кроме того, натрий повышает давление.

Если у человека гипертония, то ему можно есть не более 3 г соли в сутки, для здорового человека норма составляет 5 г.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению медиков, цинк ускоряет выздоровление пациентов, которые болеют коронавирусом. Лавски отметила, что больше всего цинка содержится в продуктах животного происхождения, например, в мясе, печени, рыбе и морепродуктах.

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