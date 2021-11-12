Диетолог рассказал, чем можно заменить соль

Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица. Фото: pixabay.com

Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица. Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Олег Ирышкин рассказал, что поваренную соль можно заменить травами или специями. Специалист призвал сократить употребление соли.

По его словам, большое количество натрия в такой форме в рационе может привести к инфарктам, инсультам и нарушению солевого баланса, сообщает радио Sputnik. Кроме того, натрий повышает давление.

Если у человека гипертония, то ему можно есть не более 3 г соли в сутки, для здорового человека норма составляет 5 г.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению медиков, цинк ускоряет выздоровление пациентов, которые болеют коронавирусом. Лавски отметила, что больше всего цинка содержится в продуктах животного происхождения, например, в мясе, печени, рыбе и морепродуктах.