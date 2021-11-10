Диетолог утверждает, что продукты, богатые цинком, ускоряют выздоровление от COVID-19

Диетолог утверждает, что продукты, богатые цинком, ускоряют выздоровление от COVID-19
Продукты, богатые цинком, ускоряют выздоровление от COVID-19. Фото: Pixabay

В рационе людей, которые лечатся от коронавируса, должны присутствовать продукты, богатые цинком.

Для формирования Т-клеточного иммунитета, способного противостоять коронавирусу, необходимы продукты, богатые цинком. Об этом РИА Новостям рассказала диетолог-нутрициолог Лера Лавски.

По мнению медиков, цинк ускоряет выздоровление пациентов, которые болеют коронавирусом. Лавски отметила, что больше всего цинка содержится в продуктах животного происхождения, например, в мясе, печени, рыбе и морепродуктах (устрицах, моллюсках и сельди).

В растительной пище цинк также присутствует. На заметку можно взять бурый рис, шпинат, овес, зародыши пшеницы. Также полезны морковь, горох, лук и орехи.

Чтобы понять, что в организме не достаточно цинка, стоит обратить внимание на кожу. В случае, когда цинка мало, образуются высыпания, шелушение, дерматиты и язвочки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для укрепления иммунитета в Роспотребнадзоре посоветовали употреблять цитрусовые.

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